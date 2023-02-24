Zoltan Szedlar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Szedlar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Szedlar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Szedlar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Szedlar 11 Şubat 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Szedlar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Zoltan Szedlar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoltan Szedlar'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Szedlar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Szedlar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Szedlar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Szedlar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2009 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2011 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2013 yılında Vasas FC II

30 Temmuz 2014 yılında Dorog

30 Haziran 2015 yılında Vasas FC II

1 Temmuz 2015 yılında Dorog

23 Temmuz 2019 yılında Vasas FC

15 Ocak 2021 yılında Dorog

30 Haziran 2021 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2021 yılında Dorog

Zoltan Szedlar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Szedlar şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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