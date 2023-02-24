Zoltan Szilagyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Szilagyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Szilagyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Szilagyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Szilagyi 4 Ocak 1998 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Szilagyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Zoltan Szilagyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Szilagyi'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Szilagyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Szilagyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Szilagyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Szilagyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2015 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2016 yılında Vasas FC II

27 Temmuz 2016 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2018 yılında Vasas FC II

1 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

27 Temmuz 2022 yılında Szeged

Zoltan Szilagyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Szilagyi şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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