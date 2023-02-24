Zoltan Varjas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Varjas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoltan Varjas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoltan Varjas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoltan Varjas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Varjas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoltan Varjas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Varjas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Varjas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Varjas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Varjas 17 Mayıs 2000 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Varjas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Zoltan Varjas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoltan Varjas'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Varjas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Varjas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Zoltan Varjas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Varjas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2017 yılında Videoton U19

23 Şubat 2018 yılında Mezőkövesd U19

1 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

15 Ocak 2019 yılında Cegléd

30 Haziran 2019 yılında Mezőkövesd

18 Temmuz 2019 yılında Komarno

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

29 Temmuz 2020 yılında Kaposvár

31 Aralık 2020 yılında Mezőkövesd

21 Ocak 2021 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

Zoltan Varjas kimdir

Zoltan Varjas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Varjas şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dunafém-Maroshegy SE (-2010)

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Zoltan Varjas nereli

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