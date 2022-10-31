"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız!

Ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca estetik operasyon geçirdiği sanılan, ve "Zombi Angelina Jolie" olarak tanınan İranlı Seher Tabar ile ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirdi...

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"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız! 1

Sahar Tabar adıyla tanınan ve Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca bıçak altına yattığı söylenilen "Zombi Angelina Jolie", 2019 yılında “müstehcenlik” ve “başörtüsüne hakaret” suçlamalarıyla tutuklanarak 10 yol hapis cezasına çarptırılmıştı.

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