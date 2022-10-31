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"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız!
Ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca estetik operasyon geçirdiği sanılan, ve "Zombi Angelina Jolie" olarak tanınan İranlı Seher Tabar ile ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirdi...
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