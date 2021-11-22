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  3. Zonguldak Çaycuma'da korkunç olay! Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu! Kayıp başı aranıyor

Zonguldak Çaycuma'da korkunç olay! Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu! Kayıp başı aranıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Keleş'in kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak Çaycuma'da korkunç olay! Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu! Kayıp başı aranıyor

Alınan bilgilere göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde hayvanları otlatmak için evden çıkan Mustafa Keleş'in cansız bedeni ormanlık alanda gövdesinden şekilde bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. 

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ

Yapılan incelemede Keleş'in evinden ayrıldıktan sonra öldürüldüğü tespit edilirken kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı. 

Zonguldak Çaycuma'da korkunç olay! Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu! Kayıp başı aranıyor

KÖYLÜLERİN İFADESİ ALINDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulunurken Jandarma ekipleri köylülerin ifadesini aldı. 

Zonguldak Çaycuma'da korkunç olay! Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu! Kayıp başı aranıyor

KAYIP BAŞI BULUNAMADI

Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Keleş'in başının bulunması için başlatılan çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı. Çalışmaların devam edeceği ifade edilirken savcılığın soruşturması ise devam ediyor. 

Zonguldak Çaycuma'da korkunç olay! Mustafa Keleş'in cansız bedeni başından ayrılmış şekilde bulundu! Kayıp başı aranıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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