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Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında?

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete atama kararı ile Zonguldak'a atandı. Görev değişikliği yapılan Aktaş hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında? İşte Aktaş hakkında bilgiler...

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında?

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 33 ilin Emniyet Müdürü değişti. Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Cumhurbaşkanlığı kararıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürü oldu. İşte Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları.

ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ KİMDİR?

Fahri Aktaş, 1987'de Polis Koleji’nden, 1991'de de Polis Akademisi’nden mezun oldu. Adana, Van, Erzurum, Şırnak illerinde değişik rütbelerde TEM, İstihbarat, KOM, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, PMYO Öğretmen Emniyet Müdürü görevlerinde bulunan Aktaş, askerliğini 1994-1996 yılları arasında Kayseri 1.Komando Tugayı Şırnak Cudi üs bölgelerinde Asteğmen rütbesinde yaptı. 

Aktaş, 2005-2006 Mersin Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (MBA) alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. BM Polis Barışgücünde (UNPOL), Haiti (MİNUSTAH) ve Fildişi Sahili (ONUCİ) ülkelerinde yurtdışı görevleri alan Fahri Aktaş, Güney Kore ile Almanya’da resmi toplantı ve temaslarda bulundu. 

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında?

2015'te Adana'da “TEM, Güvenlik ve Çevik Kuvvet” birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısıyken, EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi edildi. 

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında?

Polis Başmüfettişi olarak Özel Güvenlik Denetleme Adana Bölge Başkanı görevinden 19.08.2017 tarihli Kararname hükmü gereği Giresun İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aktaş, 24.08.2017 tarihinde göreve başladı. 7 Temmuz 2021'de ise yeni yeri Zonguldak'a atandı.

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli, kaç yaşında?

FAHRİ AKTAŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1968 İzmir doğumlu olan Fahri Aktaş Anasınıfı Öğretmeni Nuray Aktaş ile evlidir. Çiftin  Yasemin ve Meryem isimli 2 kızları vardır. Aktaş iyi derecede Fransızca bilmektedir.

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