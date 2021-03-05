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Zonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı tepki çekti! Su içen eczane çalışanlarına ceza kesilmesini istedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs salgını denetimine katılan Kaymakam Edip Çakıcı'nın bir eczanede çalışan personellere maske ve mesafe kuralarına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutulması talimatı verdi. Çalışanların su içtiklerini ifade etmesine rağmen Kaymakam Çakıcı'nın vatandaşları dinlememesi tepkiye neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki koronavirüs denetimlerine katılan ve bu kapsamda bir eczaneye giren   Kaymakam Edip Çakıcı müşterinin olmadığı eczanede çay içen personele salgın tedbirleri kapsamında tutanak tutulması talimatını verdi. Daha sonra Kaymakam Edip Çakıcı," Arkadaşıyla yan yana ve maskesiz olduğu tespit edilmiştir. " diye tutanağa yazılmasını istedi.

"İTİRAZINIZI YAPARSINIZ"

Bunun üzerine eczane çalışanı," Burada masa yok. Özür dileriz, biz su içiyoruz" dedi. Bunun üzerine Kaymakam Çakıcı, "Siz itirazınızı yaparsınız." diye konuştu.

"TUTANAĞI BANA GETİRİN"

Kaymakam Çakıcı, " Tutanağı tutun, '3 kişinin de maskesiz ve 1 metre arayla oturduğu tespit edilmiştir' diye de tutanağı bana getirin" dedi ve eczaneden ayrıldı.

 

DİNLEMEDEN AYRILDI

Öte yandan Kaymakam Çakıcı'nın kendilerini ifade etmek isteyen çalışanları dinlemeden ayrılması dikkat çekti.

KAYMAKAM ÇAKICI TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu denetimin anları sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Kullanıcılar kaymakam kelimesini kullanarak binlerce paylaşım yaptı.

Zonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı tepki çekti! Su içen eczane çalışanlarına ceza kesilmesini istediZonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı tepki çekti! Su içen eczane çalışanlarına ceza kesilmesini istediZonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı tepki çekti! Su içen eczane çalışanlarına ceza kesilmesini istediZonguldak Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı tepki çekti! Su içen eczane çalışanlarına ceza kesilmesini istedi

Tayfun Altuntaş
Editör
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