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  3. Zonguldak Ereğli'de korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Şerife Tekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak Ereğli'de korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de gerçekleşen kaza 16.30 sularında Ereğli Zonguldak yolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan 48 yaşındaki Yadigar Eroğlu  idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada 1'i bebek 4 kişi ağır yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

BEBEĞİNİ KAYBEDEN ANNENİN HAYATİ TELİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli ve Zonguldak'taki hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu hastanede hayatlarını kaybetmişti. Kaza da ağır yaralanan bebeğin annesi 24 yaşındaki Gamze Tekin  hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Şerife Tekin  hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak Ereğli'de korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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