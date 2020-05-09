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Zonguldak, kısıtlamanın ilk gününde havadan görüntülendi

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş olan kent merkezinde cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi.

Zonguldak, kısıtlamanın ilk gününde havadan görüntülendi

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş olan kent merkezinde cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, gece 00.00 itibariyle başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa ve sokaklar, sessizliğe büründü. Boş sokak ve caddeler, drone ile havadan görüntülendi. Ekmek satışlarının servislerle mahallelerde yapılmasına devam edildi.

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Kaynak: DHA




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