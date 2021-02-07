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Zonguldak Kömürspor 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Ergene Velimeşe Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor maçı skoru ne oldu?

Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Zonguldak Kömürspor Ergene Velimeşe Spor Maçının Hakemleri
Hasan Kaçar(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 4. Muhammet Yeşil, 6. Yilmaz Daler, 19. İlker Cihan, 50. Enes Subaşı, 67. Berkan Akdeniz, 28. Hüseyin Yılmaz, 9. Ahmet Hakan Demirli, 74. İhsan Furkan Deniz, 10. Haluk Türkeri

Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 26. Yiğit Karaman, 99. Tezcan Gökmen, 63. Rıdvan Bingöl, 41. Oktay Pop, 5. Neşet Can Bellikli, 70. Melih İşlek, 88. Ensar Eyüp Bayır, 17. Batuhan Yılmaz, 18. Atalay Yıldırım

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 24. Işık Kaan Arslan, 15. Evren Kilarci, 14. Furkan Külekci, 55. Cabir Coşar, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 11. Ergun Cengiz, 10. Çınar Tarhan, 94. Oğuzhan Akgün

Yedekler
99. Emre Güler, 36. Doğan Çamlı, 58. Taner Yılmaz, 21. Fatih Ateş, 71. Attila Yıldırım, 5. Semih Kahraman, 70. Yüksel Şişman, 22. Burak Can Alakuş, 25. Taha Yavuz Yılmaz

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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