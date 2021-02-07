Zonguldak Kömürspor 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Ergene Velimeşe Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor maçı skoru ne oldu?
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Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Zonguldak Kömürspor Ergene Velimeşe Spor Maçının Hakemleri
Hasan Kaçar(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)
Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 4. Muhammet Yeşil, 6. Yilmaz Daler, 19. İlker Cihan, 50. Enes Subaşı, 67. Berkan Akdeniz, 28. Hüseyin Yılmaz, 9. Ahmet Hakan Demirli, 74. İhsan Furkan Deniz, 10. Haluk Türkeri
Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 26. Yiğit Karaman, 99. Tezcan Gökmen, 63. Rıdvan Bingöl, 41. Oktay Pop, 5. Neşet Can Bellikli, 70. Melih İşlek, 88. Ensar Eyüp Bayır, 17. Batuhan Yılmaz, 18. Atalay Yıldırım
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 24. Işık Kaan Arslan, 15. Evren Kilarci, 14. Furkan Külekci, 55. Cabir Coşar, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 11. Ergun Cengiz, 10. Çınar Tarhan, 94. Oğuzhan Akgün
Yedekler
99. Emre Güler, 36. Doğan Çamlı, 58. Taner Yılmaz, 21. Fatih Ateş, 71. Attila Yıldırım, 5. Semih Kahraman, 70. Yüksel Şişman, 22. Burak Can Alakuş, 25. Taha Yavuz Yılmaz
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor