Zonguldak Kömürspor 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Ergene Velimeşe Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor maçı skoru ne oldu? Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşe Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Devrek İlçe Stadı - Zonguldak



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Zonguldak Kömürspor Ergene Velimeşe Spor Maçının Hakemleri

Hasan Kaçar(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

Zonguldak Kömürspor İlk 11

87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 4. Muhammet Yeşil, 6. Yilmaz Daler, 19. İlker Cihan, 50. Enes Subaşı, 67. Berkan Akdeniz, 28. Hüseyin Yılmaz, 9. Ahmet Hakan Demirli, 74. İhsan Furkan Deniz, 10. Haluk Türkeri



Yedekler

13. Yüksel Egemen Yaylı, 26. Yiğit Karaman, 99. Tezcan Gökmen, 63. Rıdvan Bingöl, 41. Oktay Pop, 5. Neşet Can Bellikli, 70. Melih İşlek, 88. Ensar Eyüp Bayır, 17. Batuhan Yılmaz, 18. Atalay Yıldırım

Ergene Velimeşe Spor İlk 11

1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 24. Işık Kaan Arslan, 15. Evren Kilarci, 14. Furkan Külekci, 55. Cabir Coşar, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 11. Ergun Cengiz, 10. Çınar Tarhan, 94. Oğuzhan Akgün



Yedekler

99. Emre Güler, 36. Doğan Çamlı, 58. Taner Yılmaz, 21. Fatih Ateş, 71. Attila Yıldırım, 5. Semih Kahraman, 70. Yüksel Şişman, 22. Burak Can Alakuş, 25. Taha Yavuz Yılmaz



Teknik Sorumlu

Kamuran Gazi



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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