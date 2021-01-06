Zonguldak Kömürspor 1 - 2 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Afjet Afyonspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?
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Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Zonguldak Kömürspor Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Şenol Bektaş(2. Yardımcı Hakem), Serdar Akkoçoğlu(dördüncü Hakem)
Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 5. Neşet Can Bellikli, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 22. Ali Fırat Okur, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 67. Berkan Akdeniz, 88. Ensar Eyüp Bayır, 99. Tezcan Gökmen
Yedekler
29. Taha Cengiz Demirtaş, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 23. Yunus Adlı, 26. Yiğit Karaman, 41. Oktay Pop, 57. Sinan Uzun, 20. Aykut Emre Yakut
Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 80. Görkem Güven, 5. Emre Tosun, 11. Mehmet Özdıraz, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 21. Yusuf Emre Kasal, 91. Okan Yıldız, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi
Yedekler
27. Anıl Atağ, 25. Ferhan Evren, 13. Mert Polat Keklik, 89. Nazmi Candoğan, 20. Veysel Karani Ünal, 7. Onur Ramazan Toprak, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|17
|11
|3
|3
|36
|15
|36
|21
|3
|Sarıyer
|18
|9
|8
|1
|26
|8
|35
|18
|4
|24Erzincanspor
|17
|10
|5
|2
|33
|17
|35
|16
|5
|Uşak Spor
|18
|9
|6
|3
|33
|21
|33
|12
|6
|Kocaelispor
|15
|9
|2
|4
|20
|14
|29
|6
|7
|Amed Sportif
|17
|8
|3
|6
|24
|22
|27
|2
|8
|Ankara Demirspor
|16
|6
|5
|5
|26
|20
|23
|6
|9
|Kahramanmaraşspor
|17
|5
|8
|4
|21
|23
|23
|-2
|10
|Afjet Afyonspor
|16
|6
|5
|5
|19
|23
|23
|-4
|11
|Sancaktepe FK
|15
|6
|3
|6
|25
|20
|21
|5
|12
|Çorum FK
|15
|5
|4
|6
|27
|21
|19
|6
|13
|Zonguldak Kömürspor
|18
|4
|5
|9
|18
|28
|17
|-10
|14
|İnegölspor
|16
|3
|5
|8
|17
|26
|14
|-9
|15
|Ergene Velimeşe
|18
|3
|5
|10
|21
|38
|14
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|17
|2
|6
|9
|14
|30
|12
|-16
|17
|Hacettepe Spor
|18
|2
|3
|13
|12
|32
|9
|-20
|18
|Gümüşhanespor
|18
|3
|3
|12
|19
|42
|12
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|16
|1
|4
|11
|15
|48
|7
|-33
Fikstür
|06.01.2021
|Uşak Spor
|2-1
|Niğde Anadolu FK
|06.01.2021
|24Erzincanspor
|5-3
|Sancaktepe FK
|06.01.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-2
|Afjet Afyonspor
|06.01.2021
|Şanlıurfaspor
|2-2
|Ergene Velimeşe
|06.01.2021
|Sarıyer
|1-1
|Çorum FK
|06.01.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|Amed Sportif
|06.01.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Ankara Demirspor
|06.01.2021
|Hacettepe Spor
|1-2
|İnegölspor
|06.01.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Kocaelispor