Zonguldak Kömürspor 1 - 2 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Afjet Afyonspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?

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