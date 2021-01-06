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Zonguldak Kömürspor 1 - 2 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor 1 - 2 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  19. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Afjet Afyonspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?
Zonguldak Kömürspor, Afjet Afyonspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00

Zonguldak Kömürspor Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Şenol Bektaş(2. Yardımcı Hakem), Serdar Akkoçoğlu(dördüncü Hakem)

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 5. Neşet Can Bellikli, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 22. Ali Fırat Okur, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 67. Berkan Akdeniz, 88. Ensar Eyüp Bayır, 99. Tezcan Gökmen

Yedekler
29. Taha Cengiz Demirtaş, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 23. Yunus Adlı, 26. Yiğit Karaman, 41. Oktay Pop, 57. Sinan Uzun, 20. Aykut Emre Yakut
 

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 80. Görkem Güven, 5. Emre Tosun, 11. Mehmet Özdıraz, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 21. Yusuf Emre Kasal, 91. Okan Yıldız, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi

Yedekler
27. Anıl Atağ, 25. Ferhan Evren, 13. Mert Polat Keklik, 89. Nazmi Candoğan, 20. Veysel Karani Ünal, 7. Onur Ramazan Toprak, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon17113336153621
3Sarıyer189812683518
424Erzincanspor17105233173516
5Uşak Spor1896333213312
6Kocaelispor159242014296
7Amed Sportif178362422272
8Ankara Demirspor166552620236
9Kahramanmaraşspor17584212323-2
10Afjet Afyonspor16655192323-4
11Sancaktepe FK156362520215
12Çorum FK155462721196
13Zonguldak Kömürspor18459182817-10
14İnegölspor16358172614-9
15Ergene Velimeşe183510213814-17
16Niğde Anadolu FK17269143012-16
17Hacettepe Spor18231312329-20
18Gümüşhanespor183312194212-23
19Şanlıurfaspor16141115487-33

Fikstür

06.01.2021Uşak Spor2-1Niğde Anadolu FK
06.01.202124Erzincanspor5-3Sancaktepe FK
06.01.2021Zonguldak Kömürspor1-2Afjet Afyonspor
06.01.2021Şanlıurfaspor2-2Ergene Velimeşe
06.01.2021Sarıyer1-1Çorum FK
06.01.2021Kahramanmaraşspor1-0Amed Sportif
06.01.2021Hekimoğlu Trabzon2-0Ankara Demirspor
06.01.2021Hacettepe Spor1-2İnegölspor
06.01.2021Gümüşhanespor1-0Kocaelispor
Onur Çelik
Spor Editörü


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