Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Zonguldak Kömürspor - 24Erzincanspor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Zonguldak Kömürspor toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde 24Erzincanspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Peki, Zonguldak Kömürspor - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Zonguldak Kömürspor ve 24Erzincanspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Devrek İlçe Stadı'nda hakem, Erdoğan Özkaya yönetiminde geçecek. Erdoğan Özkaya'nın yardımcılıklarını ise Selim Şenöz ve Erdem Değirmenci üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Zonguldak Kömürspor - 24Erzincanspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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