Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor - Amedspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan iki ekipte, karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Zonguldak Kömürspor ligde çıktığı 5 maçın sonunda 5 puana sahip olarak 12. sırada yer aldı. Amedspor ise 5 maçta aldığı 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Zonguldak Kömürspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KÖMÜRSPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Devrek İlçe Stadı'nda karşılaşacak olan Kömürspor - Amedspor, galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı, Mehmet Türkmen yönetecek. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Musa Murat Emre ve Mehmet Saldıraner yapacak.

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TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Zonguldak Kömürspor - Amedspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

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