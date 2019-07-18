Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i transfer etti

Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 2.Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde iç ve dış transferler çalışmalarına devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un takım kaptanlığı yapan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Hakan Çevik'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu Hakan Çevik bugün Zonguldak'a gelerek Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Serkan Afacan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: İHA