Zonguldak Kömürspor, hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak

Antalya'da ikinci yarı hazırlıkları sürdüren Zonguldak Kömürspor hazırlık maçlarına yöneldi. Kırmızı Lacivertli takım ilk sınavı Tuzlaspor karşısında verecek.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara'da kampa girmişti.

Kampın 8'inci gününü geride bırakan kırmızı-lacivertli takım günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor. Yavaş yavaş hazırlık maçlarına yönelen Zonguldak Kömürspor, yarın saat 16:00'da Antalya'da 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Deneyimli teknik patron Serkan Afacan hazırlık maçında eksiklerini görme şansında bulacak. Ardından Zonguldak Kömürspor 2 Ocak Perşembe günü 2.Lig Kırmızı grup ekiplerinden Ergene Velimeşespor'le karşılaşacak. Kırmızı Lacivertli takım, hazırlık maçlarının ardından 4 yada 5 Ocak tarihleri arasında kente geri dönerek Manisaspor hazırlıklarını kendi tesislerinde devam edecek.

Transferde sessizlik

Zonguldak Kömürspor yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle hala transferde harekete geçemedi. Kırmızı Lacivertli takım maddi krizi aştığı takdirde, kaleci, sağ bek, santrafor ve stoper mevkisi için transfer yapacak. Öte yandan 4 mevki için prensipte anlaşılan oyuncuların olduğu ancak sıcak para olmadığı için oyuncuların kampa katılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA