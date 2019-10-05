Zonguldak Kömürspor’a 3 bin taraftar destek verdi.

Yeni Çorumspor maçında 3 bin Zonguldak Kömürspor taraftarı maça gelerek, takımına destek verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor 5. hafta maçında sahasında Yeni Çorumspor'u konuk etti. Zonguldak Kömürspor 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayınca sahasında 2-1 mağlup oldu.

Zonguldak Kömürspor'un sahasında konuk ettiği Yeni Çorumspor maçında taraftar ortalamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni Çorumspor karşılaşmasında 3 bin Kömürspor taraftarı maça gelerek takımlarına destek verdi.

Kaynak: İHA