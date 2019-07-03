Zonguldak Kömürspor’da olağan üstü kongre yapıldı
Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağan üstü kongre yapıldı. Mevcut Başkan Süleyman Caner tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi.
Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağan üstü kongre yapıldı. Mevcut Başkan Süleyman Caner tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi.
TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da olağan kongresi 26 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Tekrar toplanan Zonguldak Kömürspor yönetimi olağan üstü kongresini Ticaret ve Sanayi Odasında yaptı.
Mevcut Başkan Süleyman Caner'i liste ile aday olduğu kongrede yeniden başkan seçildi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'in yeni yönetimi 27 kişilik ekipten oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yer alan bir çok yönetici yeni dönemde de listede yer aldı. Öte yandan kongrede alınan en önemli karar ise üyelik sistemi oldu. Artık yeni dönemde aylık 100 lira senelik 1200 lira düzenli ödeyen üyeler kongrede söz sahibi olabilecek.
'3 yıl boyunca aidatı düzenli ödeyenler kongrede söz sahibi olacak'
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, "Bu sene Zonguldakspor'un iyi yerlere gelmesi lazım ve bir yatırım yapmamız gerekiyor. Kulübü üyelik sistemine açtık tüzük tadilatı ile. 3 yıl boyunca üyelik aidatını düzenli ödeyenler seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Bunun adımını kongre ile atmış bulunuyoruz. Aylık 100, senelik Bin 200 lira olarak. Bu şekilde Zonguldakspor'un ayağa kalkması ve güçlenmesi lazım. Artık eleştiri zamanı değil iş ve kenetlenme zamanı. Ne kadar çok erken el ele verirsek bu işin üstesinden geliriz.Bazı sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyordu ancak bir netice alamadık. İstekli olan arkadaşlarımızla bir yönetim oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı olurlar." dedi.
Kongre sonucunda oluşturulan yeni yönetimin listesi şu şekilde:
Asil Üyeler
Hüseyin Demir
Muammer Toprak
Tayfun Demir
Muhammet Özdemir
Doğan Şişman
Şaban Aydemir
Murat Koca
Deha Emral
Engin Küçükarslan
Murat Candaş
Lütfü Aydın
Kerem Mantarlı
Okan İlkbahar
Sabit Danış
Aşkın Demirci
Esra Geyikli
Derya Akbıyık
Erim Zeki Berbeoğlu
Muhammet Cüntay
Caner Baydar
Yasin Hamzaçebi
Mehmet Abalı
Adil Dilaver
Osman Zaimoğlu
Şükrü Öztürk
Süleyman Bezir
M.Hakan Gülay
Süleyman Demiro
Yedek Üyeler
Seyfullah Demir
Rüsdem Kiret
Önder Kiret
Hasan Yücesan
İlhan Kutlu
Kaynak: İHA
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