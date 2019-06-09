Zonguldak Kömürspor’un kalecisine 1. Lig takımı talip oldu Zonguldak Kömürspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Sinan Ören'e TFF 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagürükspor talip oldu.

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Zonguldak Kömürspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Sinan Ören'e TFF 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagürükspor talip oldu. 2 yıl önce Şanlıurafaspor'dan Kömürspor'a transfer edilen ve kısa sürede kırmızı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Ören'e TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagürükspor talip oldu. Fatih Karagümrükspor yönetiminin tecrübeli kaleci Sinan Ören'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Süper Lig ekibi Eskişehirspor altyapısında yetişen 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Sinan Ören, sırasıyla Göztepe, Balıkesirspor Baltok, Şanlıurfaspor ve Zonguldak Kömürspor formalarını giydi. Kaynak: İHA



