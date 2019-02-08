Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, teğmen M.D., astsubay O.A., mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. tutuklanırken, astsubay M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA