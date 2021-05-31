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  3. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi...

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi...

Zonguldak merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan baskınlarda toplamda 14 kişi yakalanmış ve 13'ü adliyeye sevk edilmiştir

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi...

Zonguldak merkezli  3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan baskınlarda toplamda 14 kişi yakalandı ve 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak başta olmak üzere İstanbul ve Kars'ta belirli adreslere baskın düzenleyerek 14 kişiyi göz altına aldılar. 13 kişinin sağlık kontrolleri ve diğer işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 

Gözaltındaki diğer şüphelinin de Kars'ta adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Mayıs'ta, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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