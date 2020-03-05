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  3. Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Zonguldak Teknopark firmalarının ve ön-kuluçka girişimcilerinin projelerinde ihtiyaç duyacakları temel ekipmanları içeren Ar-Ge Laboratuvarı hizmete açıldı.

Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Zonguldak Teknopark firmalarının ve ön-kuluçka girişimcilerinin projelerinde ihtiyaç duyacakları temel ekipmanları içeren Ar-Ge Laboratuvarı hizmete açıldı.

Açılış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Vali Yardımcısı Turgut Subaşı tarafından yapıldı. Açılış töreninin ardından laboratuvarı gezen Rektör ve Subaşı, içeride bulunan ekipmanları inceleyerek bilgi aldı.

Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Kaynak: İHA




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