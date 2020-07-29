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Zonguldak Valiliği açıkladı! Kurban Bayramı'nda yasaklar geliyor

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurban Bayramı için alınacak tedbirleri ve uygulanması gereken yasakları Valiliğin sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bayramda uyulması gereken kuralları açıkladı. Karara göre Kurban Bayramı’nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandı.

 

 

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:16
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