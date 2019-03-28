Zonguldak Valiliği seçim yasaklarını açıkladı

Zonguldak Valiliği 31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili içki ve silah taşıma yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde 298 sayılı seçmenlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun "İçki ve Silah Taşıma Yasağı" başlıklı 79. maddesi ve YSK'nın 2019/58 sayılı kararı gereğince oyv erme günü yasakları açıklandı. Buna göre, oy verme günü oy verme süresince (08:00-17:00) kahvehane, kıraathane ve internet kafelar gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Bu tür iş yerlerine Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından iş yerlerinin kapalı kalacağı yönünde iş yeri sahiplerine tebliğ tebellüğ yapılacak. Oy verme günü olan 31 Mart 2019 Pazar sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğu, oy verme günü olan 31 Mart 2019 sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacağı, aksine hareket edenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılacağının bilinmesi hususuna yer verildi.

Kaynak: İHA