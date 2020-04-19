Zonguldak ve Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 108 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak ve Sakarya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 108 kişiye 343 bin 956 lira para cezası uygulandı.

Kozlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak'ı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde kararı ihlal eden 22 kişiye 69 bin 960 lira para cezası verildi.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

- Sakarya

Sakarya'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 86 kişiye 273 bin 996 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sorumlu bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.



Jandarma ekipleri, Adapazarı'nda 10, Akyazı'da 9, Erenler, Karapürçek, Söğütlü ve Kaynaca'da beşer, Karasu'da 7, Pamukova'da 2, Sapanca ve Kocaali'de üçer, Serdivan'da 11, Hendek'te 12 ve Geyve'de 9 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 273 bin 996 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA