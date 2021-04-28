Zonguldaklı çiftçiye destek! 500 aileye 40 bin ata tohumu fidesi dağıtılacak

12 çeşit ürün için ata tohumu yetiştirme projesi başlatan belediye ilk yılın sonunda 500 aileye 40 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtacak. Belediye serasında açıklamada bulunan Başkan Halil Posbıyık, fideleri pandemi nedeniyle tam kapanma döneminde izdiham oluşturmamak için evlere teslim edeceklerini söyledi.

"TOHUM BANKASI KURACAĞIZ"

Fide talep eden vatandaşların belediyenin 333 13 53 numaralı telefona müracaat etmelerini isteyen Başkan Posbıyık şunları söyledi; "Ata Tohumu üretim alanımızda 1 sera ile başlamıştık. Şu anda 3 seramız var. Yakında 4'üncü seramızı yapacağız. Hem Ata tohumu hem çiçek üretim alanımız genişliyor. Genişletmeye devam edeceğiz. Ereğli'nin Ata tohumuna erişmek için denemeler yapıyoruz. 1'inci yılın sonuna geldik. 2022'nin baharında Ata tohumunu tam bölgemize göre üretmiş olacağız ve tohum bankası kuracağız. Tohum bankamızdan da halkımıza, köylerimize tohum dağıtmaya başlayacağız. Planlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı