Zonguldaklı hakem Fenerbahçe maçında görev yapacak

Zonguldaklı B Klasman Yardımcı Hakemi Taygun Tasalı, Fenerbahçe-Boluspor arasında oynanacak olan hazırlık maçına görevlendirildi.

Zonguldaklı B Klasman yardımcı hakemi Taygun Tasalı Fenerbahçe-Boluspor maçına görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu B Klasman Yardımcı Hakemi Taygun Tasalı'yı yeni sezon hazırlıkları Düzce Topuk Yaylasında sürdüren Fenerbahçe'nin TFF 1.Lig takımı Boluspor'la yapacağı hazırlık maçına görevlendirdi. 9 yıllık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe maçına çıkacak olan Tasalı, bu önemli maçta görev almanın mutluluğunu yaşıyor. Karşılaşma 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe-Boluspor arasında oynanacak olan hazırlık maçının maç biletleri de belli oldu. Maç biletleri 60 TL ve 20 TL olarak satışa çıkacak.

Kaynak: İHA