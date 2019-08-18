Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu
Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.
Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.
Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman'ın keşfettiği milli sporcu Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle yarışlara katılmayan milli sporcu Melike Malkoç, 16 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir'de Sazova Atletizm pistinde Türkiye Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.
Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde 4x100 bayrak yarışında şampiyon olma başarısı gösterdi. Milli sporcu Melike Malkoç, aldığı başarıyla ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.
Kaynak: İHA
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