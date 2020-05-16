Zonguldak'ta 10 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci için bu yıl anma yapılamayacak

ZONGULDAK'ta 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi için her yıl kuyu başında yapılan anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 30 maden işçisini, ölümlerinin 10'uncu yıl dönümünde yazılı açıklama yaparak, andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, taşeron firma Yapı-Tek'te çalışan, 2'si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Her yıl facianın yaşandığı maden ocağı önünde yapılan anma töreni, bu yıl koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle iptal edildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yazılı açıklama yaparak hayatlarını kaybeden 30 maden işçisini andı. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Yeşil, "Sendika olarak, 2004-2005 yıllarından bu yana taşeron sisteminin yer altında uygulanamayacağını yazılı, sözlü açıklamalar ve eylemler yaparak, tüm uyarılarımıza rağmen Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yer altında taşeron şirketlere iş verildi. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz bedellerle ispatlandı. Karadon ve 7 Ocak 2013 tarihinde Kozlu'da 8 arkadaşımızı kaybettiğimiz facialardan sonra başta biz Zonguldak maden işçileri olmak üzere bölge halkı olarak yüksek sesle tepkimizi dile getirdik. Sonrasında TTK'da yeraltında taşeron uygulamasına son verildi, ancak başka bölgelerde uygulama devam etti. Soma'da 301, Ermenek'te 18, diğer taşeron şirketlerde birçok madenci kardeşimiz şehit oldu. Bizler, daha sağlıklı şartlarda çalışma, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunma ve ailemizle birlikte daha iyi şartlarda yaşama mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 17 Mayıs Karadon Şehitlerimizi, facianın 10'uncu yıldönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına ve madenci camiamıza tekrar başsağlığı diliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA