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  3. Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.K., G.A., M.A. ve Z.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

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