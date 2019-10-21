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  3. Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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