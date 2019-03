Zonguldak'ta 1992 yılında ölen 263 madenci anıldı

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında ölen 263 maden işçisi, facianın 27'nci yıl dönümünde Maden Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında ölen 263 maden işçisi için Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından Maden Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Maden Şehitler Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende konuşan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) her gün artan iş kazaları nedeniyle 3 Mart'ı "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" olarak belirlediğini söyledi. Türkiye'nin, iş kazalarında yeterli önlemlerin alınmadığı için Avrupa'da 1'inci sırada olduğunu ifade eden Kaymakçı şöyle konuştu:

"Ülkemizde her yıl yaklaşık bin 500 işçi hayatını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98'i, meslek hastalıklarının ise yüzde 100'ü önlenebilirken, gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl birçok insan hayatını kaybetmektedir. Bizler, her 3 Mart'ta olduğu gibi buy gün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz."

FOTOĞRAFLI

DHA