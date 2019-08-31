Zonguldak’ta 2 kardeş denizde ölümden döndü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.
Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesi sahilinde denize girmek isteyen Sude S. ve Sefa S. kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların olayı fark edilmesiyle 2 kardeş son anda kurtarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile 2 kardeş Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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