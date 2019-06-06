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Zonguldak’ta 2 ölü yunus sahile vurdu

Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.

Zonguldak’ta 2 ölü yunus sahile vurdu

Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Deniz açıklarından sahile akıntıyla sürüklenen 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Yunusların, açıkta öldükten sonra akıntıyla sahile geldiği belirten vatandaşlar son aylarda yaşanan benzer vakalara anlam veremediklerini söyledi. Yunuslar belediye yetkilileri tarafından inleme yapıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı.

Zonguldak’ta 2 ölü yunus sahile vurdu

Zonguldak’ta 2 ölü yunus sahile vurdu

Kaynak: İHA

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