Zonguldak’ta 5 kilogram esrar ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kg kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kilimli Jandarma Karakol Komutanlığınca Kilimli ilçesi Ayiçi Mahallesi uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan ve takibi yapılan H.Y. (68) ve H.Y. (42) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda 5 kg kubar esrar, 200 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve bin 305 TL para ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan H.Y. ve H.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA