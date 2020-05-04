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Zonguldak’ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi

Zonguldak'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında, 1-3 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Zonguldak’ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi

Zonguldak'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında, 1-3 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 il sınırları içinde 1- 3 Mayıs tarihleri arasında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla sona erdi. 3 gün sessiz kalan kent merkezinde gece 00.00 ile birlikte kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşlar araçları ile bazı vatandaşlar ise yaya olarak kent merkezine indi.

Zonguldak’ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi

Zonguldak’ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi

Kaynak: İHA




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