Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında, iki dairede ağır hasar oluştu.

Yeni Mahalle Komiser Sadi Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Zonguldak ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında binanın çatısıyla iki daire kullanılmaz hale geldi.



Mahalle sakinlerinden Emine Tabak, gazetecilere, ev sahibinin Almanya'da olduğunu ve kendisine bilgi verildiğini söyledi.





Kaynak: AA