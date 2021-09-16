Zonguldak'ta bir kişi boşanma aşamasında olduğu kadını vurarak öldürdü

Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Gülten Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Emrah Yankın tarafından evine girdiği sırada kapının eşinde vurularak öldürüldü. Pompalı tüfekten çıkan tek kurşunla karın bölgesinden vurulan kadın olduğu yere yığılarak hayatını kaybetti.



SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Katil zanlısı ise olay sonrası kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülten Yankın'ın cansız bedeni tabuta konularak otopsi için hastane morguna getirildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR

Gülten Yangın'ın sabah saatlerinde 7 yaşlarındaki çocuğunu okula bıraktan bir süre sonra evine geri geldiği öğrenildi. Yankın'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

Yakınları acı haberi aldıklarında olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay sonrası köyüne kaçan katil zanlısı Emrah Yankın ise Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler, 7 yaşındaki çocuğu ise okulundan alarak korumaya aldı.. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.