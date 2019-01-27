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Zonguldak’ta çayda kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde bulunan çayda ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Zonguldak’ta çayda kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki çayda bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde bulunan çayda ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çaydan çıkartılan kadının kimliğinin 43 yaşındaki Ümmühan A., ait olduğu öğrenilirken talihsiz kadın ekipler tarafından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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