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Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu (2)

Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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