Zonguldak'ta delta kabusu! Tehlikeli varyant 4 kişide görüldü, temaslı 50 kişi karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele devam ederken, virüs mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan delta varyantı hızlı bulaşı riski nedeniyle vaka sayılarında artışa neden oluyor. Delta kabusu çoğu ülkede devam ederken, Zonguldak'tan tedirgin eden bir açıklama geldi.

TEMASLI OLANLAR EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kovid-19'un Delta varyantı olduğu tespit edilen 4 kişiyle teması bulunan 50 kişi karantinaya alındı. Zonguldak’ın Alaplı ilçesine, il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara'ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı. Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.

BAKAN KOCA, DELTA VAKA SAYISININ 30'A ÇIKTIĞINI DUYURMUŞTU

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan Delta varyantı ile ilgili birçok ülkede önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada Delta varyantı görülen il sayısının da 30'a çıktığını duyurmuştu: “Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.”

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Korkutan delta varyantı hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Serhan Sakarya, mutant virüsün belirtileri hakkında bilgiler paylaştı. Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Varyant gençlerde ise ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, ise yaptığı açıklamalarda mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti. Dr. Spector, insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri için virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Ayrıca Dr. Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.