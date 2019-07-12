Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

ZONGULDAK'ta dün etkili olan yağmurun ardından derelerin getirdiği atıklar limana dolarken, sahil çamur rengine boyandı. Limandaki görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Kentte dün öğlen başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur gece etkisini yitirdi. Yağmurun getirdiği çöp yığınları limana doldu. Yağmurla birlikte sahil çamur rengine boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi sarıya dönüştü. Limandaki görüntü, drone ile havadan görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, şiddetli yağan her yağmurun arkasından limandaki suyun renginin sarıya döndüğünü söyledi.

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DHA