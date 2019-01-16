Zonguldak'ta eğitime kar engeli (2)

153 KÖY YOLU KAPANDI

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak merkezde 18, Kozlu'da 20, Alaplı'da 12, Çaycuma'da 10, Devrek'te 32, Gökçebey'de 10 ve Ereğli'de 51 olmak üzere 153 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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DHA