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Zonguldak'ta enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nin destekleriyle Enerji-SA, Devrek yol ayrımı ile Kepez arasındaki enerji hatları yer altına alınıyor.

Zonguldak'ta enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlandı

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Kdz. Ereğli Belediyesi'nin destekleriyle Enerji-SA tarafından Kepez yolu üzerindeki hatların yer altına alınması çalışmaları başladı.

5 kilometreyi kapsayan çalışma kapsamında 100 kilometre kablo döşenecek. Yaklaşık üç ay gibi bir sürede kablolar yer altına alınacak. 5 bin metrekarelik alanda tamirat işini Kdz. Ereğli Belediyesi üstlendi.

Ayrıca, Müftü Mahallesi ile Kavaklık Mahallesi sınırları içinde bir kısım alanda da aynı çalışma gerçekleştirilecek.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Zonguldak'ta enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlandı

Zonguldak'ta enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlandı

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