Zonguldak'ta enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başlandı

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Kdz. Ereğli Belediyesi'nin destekleriyle Enerji-SA tarafından Kepez yolu üzerindeki hatların yer altına alınması çalışmaları başladı.

5 kilometreyi kapsayan çalışma kapsamında 100 kilometre kablo döşenecek. Yaklaşık üç ay gibi bir sürede kablolar yer altına alınacak. 5 bin metrekarelik alanda tamirat işini Kdz. Ereğli Belediyesi üstlendi.

Ayrıca, Müftü Mahallesi ile Kavaklık Mahallesi sınırları içinde bir kısım alanda da aynı çalışma gerçekleştirilecek.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI