Zonguldak’ta evsel atıklar sahile vurdu

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denize atılan atıklar sahile vurdu.

Bir kaç gündür şehri etkisine altına alan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı evsel atıklar sahile vurdu. Dalgaların süreklediği alkol şişeler, deterjan kutuları ve futbol topları denizin üzerinde kötü bir görüntü ortaya çıkardı.

Çevredeki vatandaşlar denize atılan atıklara tepki göstererek, "Her yağmur yağdığında böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bilinçsizce atılan atıklar yüzünden sahilimiz kirleniyor. İnşallah halkımız bu görüntüyü görürde biraz daha bilinçlenir. Yoksa her yağmur yağdığında bu görüntü ortaya çıkar. Bir an önce sahilimizin temizlenerek bu kötü görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz'dediler.

Kaynak: İHA