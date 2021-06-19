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  3. Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta meydana gelen olayda metruk binayı yıkmak isteyen 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde metruk binayı yıkmaya çalıştığı sırada duvarın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Muslu beldesi Atatürk Caddesi´ndeki metruk binada yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrilen İlyas Korkmaz (53), yaralandı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince Korkmaz, bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Korkmaz, götürüldüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Korkmaz'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı

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