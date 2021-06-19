Zonguldak'ta feci ölüm! Yıkmaya çalıştığı metruk binada yıkılan duvarın altında kaldı
Zonguldak'ta meydana gelen olayda metruk binayı yıkmak isteyen 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde metruk binayı yıkmaya çalıştığı sırada duvarın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Muslu beldesi Atatürk Caddesi´ndeki metruk binada yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrilen İlyas Korkmaz (53), yaralandı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince Korkmaz, bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Korkmaz, götürüldüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Korkmaz'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
KAYNAK: Anadolu Ajansı