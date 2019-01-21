İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Zonguldak'ta FETÖ'den 6 şüpheli adliyede (2)

Zonguldak'ta FETÖ'den 6 şüpheli adliyede (2)

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı.

Zonguldak'ta FETÖ'den 6 şüpheli adliyede (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı. S. Ç. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.