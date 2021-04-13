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Zonguldak'ta gerçekleşen heyelan sonrası istinat duvarı çalışmaları başladı

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Elvankazancı sokakta sağanak yağış nedeniyle arda arda heyelanlar yaşandı. Belediye ekipleri heyelana önlem olarak istinat duvarı çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ta gerçekleşen heyelan sonrası istinat duvarı çalışmaları başladı

Karaelmas Mahallesinde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelmişti. Heyelan sırasında evin önünde bulunan boş alanda çökme meydana geldi. Son olarak dün aynı yerde ikinci bir heyelan şoku yaşandı. Yaşanan heyelan sırasında bu kez evde çökme riski ortaya çıkardı. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri incelemelerin ardından bir daha çökme tehlikesi yaşanmaması amacıyla istinat duvarı yapılmasına karar verdi. Ekipler olay yerine gelerek duvar için çalışmalara başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta gerçekleşen heyelan sonrası istinat duvarı çalışmaları başladı

Zonguldak'ta gerçekleşen heyelan sonrası istinat duvarı çalışmaları başladı

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