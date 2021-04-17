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  3. Zonguldak'ta hummalı hazırlık! Erdoğan’ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

Zonguldak'ta hummalı hazırlık! Erdoğan’ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

8 Mayıs'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Zonguldak'a gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı.

Zonguldak'ta hummalı hazırlık! Erdoğan’ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

Zonguldak'ta, cumhurbaşkanı telaşı başladı. 8 Mayıs'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yapımı devam eden Uzunmehmet camisinin açılışı için 8 Mayıs'da Zonguldak geleceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın gelişi öncesinde Zonguldak Valiliğinde hummalı çalışmalar başladı. Valilik binası önünde eskiyen Atatürk posteri ve Valilik binası yazısı için yenileme çalışmaları başladı. İtfaiye yardımıyla Atatürk posteri yenilirken, Zonguldak Valiliği yazısı ise yenisiyle değiştirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta hummalı hazırlık! Erdoğan’ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

Zonguldak'ta hummalı hazırlık! Erdoğan’ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

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