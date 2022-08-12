Zonguldak'ta ilginç olay! ATM paraları yola saçtı!

Alınan bilgilere göre olay dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan ATM'ye iddiaya göre bir vatandaş kapasitesinin üzerinde para yükledi. Paranın ATM tarafından alındığını sanan vatandaş daha sonra ayrılınca ATM fazla olan paraları geri bıraktı.

PARALAR ETRAFA SAÇILDI

Rüzgarın da etkisiyle paralar etrafa saçılınca durumu gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri etrafa saçılan paraları toplarken olayla ilgili tutanak tutuldu.