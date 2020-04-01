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Zonguldak'ta insanın kanını donduran görüntüler: Cenazeden sonra tabutu yaktılar

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak'ta insanın kanını donduran görüntüler: Cenazeden sonra tabutu yaktılar

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi, bugün öğlen kılanan cenaze namazının ardından özel kıyafetli ekipler tarafından Birlik Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı.

Tabutun neden yakıldığı belirtilmezken, Savaş'ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

 




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